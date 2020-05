Cesc Fábregas está siguiendo con gran atención la vuelta del fútbol. La Bundesliga ha sido la primera gran competición en reabrir sus puertas, y parece que el catalán está teniendo problemas para acostumbrarse a esta 'nueva normalidad'. "Es como ver una sesión de entrenamiento", afirmó en Twitter.

"Puedes escuchar a los jugadores, a los entrenadores y también cada tiro. Ahora valoramos mucho más el poder de los aficionados", dice.

Cesc habla además del distanciamiento que tienen los jugadores: "Capitanes eligiendo campo con tres metros de distancia cuando tienen que pelear por cada balón y estar cara a cara".

"Va a costar años acostumbrarnos a esto, aunque todos necesitábamos el regreso del fútbol", sentencia en redes.

