Collovati, campeón del mundo con Italia: "Se me revuelve el estómago al escuchar a una mujer hablar de táctica"

Fulvio Collovati, campeón del mundo con Italia en el Mundial de 1982, ha realizado unas declaraciones que han suscitado mucha polémica.

En el programa 'Quelli che il calcio' de la 'Rai', Collovati afirmó que se le "revuelve el estómago" cuando escucha "a una mujer hablar de táctica": "No se puede hablar de táctica porque una mujer no entiende eso como un hombre y no hay nada que hacer".

Se disculpó en Twitter

Las críticas no tardaron en aparecer, lideradas por la seleccionadora del combinado nacional femenino de fútbol, Milena Bertolini, que acusó a Collovati de tener "mentalidad primitiva".

En Twitter, Collovati ha querido pedir disculpas, asegurando que no quiso "ofender a nadie": "Quien me conoce sabe cuánto respeto al universo femenino".