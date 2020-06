"Me ha costado mucho decirle que no al Atlético de Madrid". Así se despedía Lucas Hernández del cuadro rojiblanco el 27 de marzo de 2019, día en el que se anunció su fichaje por el Bayern Munich. El equipo alemán pagó 80 millones de euros por el defensa, convirtiéndose en la contratación más elevada de toda su historia.

Y todo a pesar de que Lucas sufría una lesión de rodilla en aquel momento. Tuvo que pasar por el quirófano para intervenir el ligamento interno en la rodilla derecha. Nada más acudir a Munich fue operado e inició su recuperación.

En el club bávaro esperaban que el defensa, que puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo, empezara a dar rendimiento a partir de este curso 2019/20. Pero todo se torció. A finales del mes de octubre, apenas unas semanas después de su reaparición, se lesionó el tobillo y estuvo parado más de tres meses.

Ahora, en su vuelta a los terrenos de juego, ha sufrido un nuevo percance. Fue en el derbi ante el Borussia Dortmund. Una lesión muscular. "Tuve que sacarlo por una lesión, tenía problemas de aductores y el riesgo era demasiado grande", aseguró Hansi Flick tras la conclusión del encuentro.

Los rumores sobre un posible traspaso se suceden en los medios alemanes, que no entienden cómo un jugador que ha costado 80 millones de euros sólo haya disputado 16 partidos en lo que va de temporada.

Tercer defensa más caro

El fichaje más caro de la historia de la Bundesliga y el tercero entre los defensas. Sólo Harry Maguire (87 millones) y Virgil Van Dijk (85 millones) le superan en esta millonaria clasificación.

La polivalencia de Joshua Kimmich, futbolista utilizado entre la medular y la defensa, ha perjudicado al francés, campeón del mundo con su selección en el Mundial de Rusia 2018.

Salida polémica del Atlético

Su marcha del cuadro rojiblanco fue muy sonada. El defensa, a pesar contar con una oferta de renovación encima de la mesa, prefirió emprender otra aventura hacia la Bundesliga. "Hoy es un día muy importante en mi carrera futbolística. El Bayern Munich es uno de los mejores clubes de Europa y del mundo", aseguró en el comunicado de su despedida.

Y es que meses antes del anuncio de su marcha, Lucas no aclaraba sus intenciones y siempre dejaba una puerta abierta a su marcha. Algo que provocó el enfado de la afición del Atlético. "Estoy bien aquí, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía", afirmó en 'Le Figaro'. Ahora, más de un año después, las continuas lesiones han provocado que el defensa esté viviendo un auténtico calvario con sólo 24 años.