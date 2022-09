La peor noticia que podía recibir el Real Madrid la vivió en la primera jornada de Champions. Karim Benzema, lesionado, tuvo que dejar el partido ante el Celtic en la primera mitad. Se retiró dolorido, tocándose la rodilla derecha. Seguramente el único jugador sin sustituto de garantías en la plantilla. El Madrid le echará de menos. Seguro.

De momento, en su primera cita de Copa de Europa tras la decimocuarta, volvió a cumplir. Y lo hizo, más mérito, sin su estrella. Salió Eden Hazard y cumplió, con gol incluido. Y el que siempre cumple es Vinicius, que marcó el primero. El segundo, el exterior de Luka Modric.

Avisaba Carlo Ancelotti en la previa de la energía de este Celtic. Todo físico. Siempre a la carrera. Así agobió en tramos de la primera parte a un Madrid que trataba de coger la pelota para calmar el encuentro. No lo lograba y McGregor estrelló una pelota contra el palo.

Pero la peor noticia para el Madrid no iba a tener que ver con el resultado. Karim Benzema se llevaba la mano a la rodilla, cojeaba y miraba al banquillo. No podía seguir. La peor pesadilla para los blancos, que pierden a su mejor futbolista. Eden Hazard, a escena.

El belga ya había jugado como falso delantero en la pretemporada. Y ahora en Champions. Aunque se notó que esa no es su posición. Siempre buscando las bandas, cuando le cayó la pelota en área pequeña para rematar, el golpeo no fue bueno y no aprovechó la que era hasta el momento la ocasión más clara del Madrid. Otra tuvo Vinicius, precisamente a pase de Hazard. En el uno contra uno Joe Hart fue superior.

Y a falta de Benzema... Vinicius. No falla el brasileño en su cita con el gol. En una gran jugada colectiva del Madrid, Fede Valverde corrió por la banda, vio a Vinicius en el segundo palo y se la regaló para que el brasileño volviera a perforar la portería rival.

El Madrid, una vez abierta la lata, ya no podía parar. Hazard arrancó en el centro del campo, con regate incluido, ese que recordó al del Chelsea. La pelota le cayó a Modric, que con ese exterior de dulce, puso la pelota en la portería. Era el segundo de los blancos.

Hazard no podía cerrar la noche de una mejor manera que con un gol. Muchas combinaciones de los blancos, y pase de Carvajal para que el belga defina a la perfección. Así se cerró la primera noche del Madrid en Europa. Con victoria... y preocupación por Benzema.