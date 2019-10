"Es una decisión técnica. El club siempre intenta que las personas que integran la institución salgan de la mejor manera. Se ha intentado que Valdés saliera de la mejor manera". Así explicaba la destitución de Víctor Valdés, Josep Vives, portavoz del Barça.

“Valdés no ha salido por la puerta de atrás", afirma Vives, al tiempo que despide la experiencia del exportero del FC Barcelona al frente del juvenil 'A' con un "simplemente, no ha funcionado", añadiendo que "sería exagerado hablar de fracaso".

Dos meses y medio ha durado Víctor Valdés en el cargo, y ante las diferencias entre entrenador y club, el portavoz del Barça zanja con lo siguiente: "No me consta que Bartomeu no le haya cogido el teléfono". Una versión oficial, que como comentaba hoy Josep Pedrerol en su editorial, quizá no vea réplica por parte del exportero, debido a su barcelonismo y a no querer entrar en una guerra con el club.