El Barça rechaza que el Real Madrid pueda personarse en el caso Negreira para ejercer la acusación particular alegando que el club blanco no sufrió perjuicios por los pagos al ex número dos de los árbitros.

Según fuentes jurídicas a laSexta, el club blaugrana, como persona investigada, se opone a que los blancos participen en un procedimiento en el que ya están personadas la Federación y LaLiga, como gestora de la competición.

Sin embargo, ayer mismo la Fiscalía Anticorrupción abrió la puerta a que los clubes, además de LaLiga, se personen en el procedimiento, avalando una posible participación del Real Madrid.

El club se suma a los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, que ya han mostrado su negativa a permitir que el club blanco se persone. Tampoco está a favor Albert Soler, quien fuera director de Deportes Profesionales del Barça entre 2014 y 2021, que alega en un escrito al que hemos tenido acceso que "no existe en la causa en este momento el más mínimo indicio ni de que se hubiese comerciado con información reservada del Comité Arbitral, ni se hubiese influido en las designaciones arbitrales ni de que directamente se hubiese participado en la alteración de resultados de partidos".

Además, indica que "en cualquier caso, el Real Madrid CF no organiza la competición oficial y la Liga de Fútbol profesional ya está comparecida en la causa". Tampoco se reseña en el escrito del Madrid "cuál es el perjuicio que ha sufrido pues no hay referencia a ningún hecho concreto'.