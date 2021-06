"Lo ha gestionado mal". Esa fue la opinión de Javier Balboa sobre Sergio Ramos en 'El Chiringuito' de este jueves, en la que se volvió a analizar la situación del todavía capitán del Real Madrid, que termina contrato el 30 de junio.

"Sergio Ramos hubiese jugador en el Madrid los años que hubiese querido batiendo todos los récords. No te puedes encabezonar con el club y más un año que has jugado menos. Admite que tienes algún tipo de culpa. Si te faltan 20 días y te quieres quedar llama al presidente. Lo ha gestionado mal. Creo que se ha equivocado. No puedes considerar que estás por encima del club", afirmó Balboa.

Además, el exjugador blanco aseguró que el madridismo hubiera entendido a Ramos si hubiera explicado su intención desde el primer momento: "Si te quieres ir, lo dices y lo anuncias. La gente lo va a entender. La gente al final te reconoce lo que tú haces. Él se iría como un señor y la gente te aplaude".

Juanfe Sanz le lanzó entonces una pregunta: "¿Florentino Pérez se ha equivocado con el caso Sergio Ramos?". Y Balboa respondió para cerrar: "Creo que no. Porque si te estoy poniendo renovar al mismo sueldo, en la situación en la que estamos año a año, Sergio hubiese renovado. Y al año que viene vuelves a renovar. Si no es un tema de salario y es de año a año por qué no renueva, que renueve de nuevo el año que viene.