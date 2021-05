Luis no puede ver pero tiene la suerte de contar con dos fieles amigos que le acompañan a los partidos del Burgos, el equipo de su vida. Ellos le cuentan lo que ocurre en el campo con detalle.

El periodista de 'Jugones' Guillermo Maisterra acompañó a Luis en el partido por el ascenso que disputó su equipo y que terminó con final feliz, con el Burgos volviendo al fútbol profesional.

"Yo como persona ciega me cuesta un poco pero este fin de semana están aquí mis amigos, me están animando. No es necesario ver para disfrutar del fútbol. Todo lo contrario", cuenta Luis.

Anima como uno más. Sus amigos le cuentan qué va ocurriendo. "Vamos por la derecha otra vez, centra...", le narra uno de ellos a su lado en la grada.

El sueño se cumplía. El Burgos era de Segunda y Luis lo vivía en primera persona. "Apoteósico. Saltando, llorando... impresionante", dijo tras el partido.

"Enhorabuena Luis y a toda la gente del Burgos", le ha felicitado Josep Pedrerol en 'Jugones'.