Santiago Arias ya es nuevo jugador del Bayer Leverkusen... y ha aprovechado para cargar, ahora, contra el estilo de Diego Pablo Simeone en el Atlético. El colombiano, que llegó al club rojiblanco en 2018 tras brillar en el PSV, no encontró hueco en el lateral derecho del Metropolitano y se ha marchado a Alemania.

Y ahora, 'palito' para el Cholo y para su estilo de juego: "Para él, lo principal era mantener la portería a cero. Es la gran diferencia, la posesión. Aquí es todo más ofensivo y eso me gusta".

Eso sí, no quiso entrar en nada más que en el estilo, eludiendo hablar de su relación personal: "No me gusta el conflicto, y con él la relación acabó bien".

"Con tres laterales sabía que todo iba a ser complicado. Para mí, el mercado era más fácil y se tomó la decisión de venir al Bayer", cuenta el lateral.

Ya en la primera temporada, el colombiano podría haber hecho las maletas, pero finalmente se quedó. Este curso, incluso Vrslajko ha aparecido en varias ocasiones por delante de él en su demarcación.

El colombiano, internacional, apenas jugó 18 partidos con Simeone. La llegada de Kieran Trippier le alejó por completo de la titularidad, y el croata, que se 'reincorporó' en invierno tras bastante tiempo lesionado, le comió más terreno aún.

Ahora, una vez que ya está en el Bayer, donde ha llegado como cedido, se ha desquitado con Simeone y, sobre todo, con su estilo de juego.

