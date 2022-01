Arda Turan ha regresado a los terrenos de juego. El turco, que pasó por LaLiga en Atlético y Barça, volvió a disputar unos minutos con el Galatasaray en la Superliga otomana, convirtiéndose al instante en 'trending topic' en Twitter.

No por lo que hizo en el campo, sino por cómo se le vio en él después de no jugar desde el 19 de agosto. Con 30 minutos por delante, a Turan no se le veía desde la ronda preliminar en la Europa League, en un duelo ante el Randers danés.

Ahora está de regreso... y está evidentemente lejos de su mejor forma física. A Turan, en su vuelta, se le ha visto algo pasado de peso y lejos de ese jugador que maravilló en el Atlético.

Desde que dejó el club rojiblanco, las cosas no le han salido como él querría. Su marcha al Barça terminó con suspenso como nota y con un equipo sin saber qué hacer para que se fuese del Camp Nou.

Finalmente, terminó de regreso al Galatasaray donde volvió esta jornada para ser tendencia y no por su fútbol, sino por su forma física. Su equipo perdió ante el Giresunspor... y a Arda le queda trabajo por delante.