Ya se conocen las cifras del nuevo sueldo de Luis Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol pasará a cobrar un total de 675.761,87 euros brutos anuales (371.669.03 netos), dejando de llevarse un porcentaje por los ingresos en cuanto a patrocinios y otras vinculaciones de la institución, pero mantiene un complemento de ayuda a la vivienda 3.000 euros brutos al mes.

"Voy a abandonar la sala mientras se produzca la propuesta. Lo voy a ver en una televisión que me han proporcionado fuera", anunció Rubiales al comienzo de la asamblea. Y vía 'streaming' a través del televisor pudo observar cómo por 83 votos a favor y una abstención, sin preguntas al respecto, quedaba aprobado su salario. Y tras la aprobación por unanimidad, Rubiales regresó a su sitio.

"Hay gente que me compara con el Presidente del Gobierno, pero esto es una entidad privada del deporte. Sopesamos poner transparencias para comparar con otros CEOs, pero iban a ser muy reconocibles por todos. El presidente de la RFEF es de los que menos ganan tanto cuantitativa como profesionalmente. A veces comparamos peras con manzanas", declaró el presidente de la RFEF tras conocer los datos.

"Ni los más optimistas podrían adivinar estos números. Con ellos y con esta gestión no se entienden los ataques de los mismos cinco clubes de siempre. Ni que haya empleados de la RFEF pasando información confidencial. Es tremendo que pase esto en nuestro país con estos números", agregó Rubiales antes de pronunicarse con respecto a todos aquellos asuntos que le habían salpicado en los últimos días.

"Hubo posibilidad de haber llevado la Supercopa a Qatar. Esos 33 millones de euros estaban condicionados a la aceptación de los qataríes. No hubo oferta en firme. Si lo hubieran aceptado, nos habríamos ido a Qatar. Entendemos que cuando no hay contenido se cree un caldo de cultivo que genere expectación y reprobación popular. Quieren generar mucho ruido cuando de la gestión no se puede sacar ni criticar nada. La Supercopa ha sido una tabla de salvación para el fútbol español, especialmente para el más modesto. Hemos pasado de 120.000 a 40 millones de euros", confesó.

También hizo referencia a su controvertido viaje a Nueva York: "La RFEF cubre un viaje allí. Vamos dos colaboradores y yo. La Federación no cubre nada más. Es un viaje de trabajo con reuniones acreditadas. Nada más. Se ha generado un estruendo alrededor de algo que es falso. En el documento aparecen los dos nombres de quienes me acompañan. Sólo voy a rendir cuentas por mi trabajo". "Ante la mentira y la manipulación vamos a seguir con el rigor por bandera", concluyó el presidente.