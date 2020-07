La cancelación del Deportivo de la Coruña – Fuenlabrada, todavía sin fecha oficial para disputarse, ha cambiado los planes de LaLiga en cuanto al playoff de ascenso a Primera División, que debían comenzar el próximo jueves, jugando la vuelta el domingo.

El Girona ha informado a través de su Twitter del aplazamiento de su eliminatoria. "LaLiga ha comunicado que la primera eliminatoria del playoff que se debía jugar el jueves en Montilivi y el domingo en Almería queda aplazada".

El Real Zaragoza es el otro equipo que participará en el playoff de ascenso. En el caso del Elche no está decidido todavía, ya que todo depende del partido que le resta al Fuenlabrada. En caso de sumar un punto, el equipo madrileño ocuparía esa última plaza del playoff.

El Fuenlabrada continúa aislado en el Hotel NH Finisterre de A Coruña, donde llegó el lunes a eso de las 12 de la mañana. Seis son los positivos por coronavirus que hay en la expedición, según los últimos PCR realizados. Este miércoles se han realizado pruebas serológicas.

Mientras, los futbolistas del Deportivo de la Coruña se han tomado unos días libres a la espera de noticias. Y no se descarta que pudieran no presentarse en el duelo ante el Fuenlabrada, en el que no tienen ninguna posibilidad de lograr la salvación.