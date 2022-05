Jürgen Klopp ha vuelto a dar una auténtica 'masterclass' en rueda de prensa. El entrenador del Liverpool se deshizo en elogios ante Jake Daniels después de haber reconocido públicamente su homosexualidad el pasado lunes. El joven jugador del Blackpool se convirtió en el primer futbolista profesional en reconocer su homosexualidad en Reino Unido desde 1990.

Es más, es el primer jugador de fútbol en activo que sale del armario de todo Europa. No se recuerda nada igual desde Justin Fashanu hace casi 32 años, quien terminó por quitarse la vida después de todo el acoso recibido. Con tan solo 17 años de edad, ha demostrado ser un claro ejemplo de valentía en una entrevista concedida al medio británico 'Sky Sports'.

"Ha sido una lucha. Ha sido un año bastante loco. Tengo 17 años. He firmado un contrato profesional, he marcado 30 goles y acabo de debutar con el primer equipo. Y ahora he decidido revelar que soy gay", desveló el delantero, según informan diversos medios ingleses, con el apoyo de todos sus compañeros de equipo y los máximos dirigentes de la Premier League.

Klopp se ha rendido ante la actitud del joven futbolista. "Es fantástico que haya sido lo suficientemente valiente para hacerlo. Con 17 años, es absolutamente excepcional. Viéndolo hablar, no creía que tuviese 17 años. Es un chico muy maduro", declaró el técnico alemán al ser preguntado en su última rueda de prensa posterior a la victoria frente al Southampton.

"Toda la comunidad del fútbol le apoyará, sea lo que sea, 100% seguro. Estaba convencido de lo que estaba diciendo y me encantó. Cómo transmitió el mensaje porque quiso hacerlo, e hizo bien. Dijo que no quería esconderse más y esa es la forma de enfocarlo. No lo conozco pero estoy muy orgulloso de él. Es un paso importante", añadió el extrenador del Borussia Dortmund.

"Que en 2022 hagamos de esto algo transcendente es una locura, pero vamos mejorando, es un buen comienzo. Y ahora espero que otros le sigan y hagan lo mismo. Sería extraordinario. Estoy muy feliz por él. Se sentó ahí y dijo lo que dijo, y yo pensé: "Dios mío, ahora está exactamente donde quería estar. Clase máxima", concluyó Klopp en un discurso aplaudido por todos.