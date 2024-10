En 'El Chiringuito' se vivió un interesante debate sobre los futbolistas y si deben ser ejemplo para los niños. Y Javi Balboa dejó un brutal discurso sobre la educación que acabó aplaudiendo Josep Pedrerol. Para el exfutbolista, los niños deben tomar los "mejores ejemplos".

Y como ejemplo de futbolista pone a Cristiano Ronaldo: "Voy a intentar que mi hijo tome los mejores ejemplos...".

Y sobre el día a día de los más pequeños, cambiaría muchos hábitos actuales: "A lo mejor no tienen que estar con el móvil cinco horas. No puede ser que un niño con diez años esté más tiempo en redes sociales y con el móvil que en su casa".

"Entramos en el tema de la educación. Esa es la realidad que está pasando. Yo no puedo delegar mi educación en un tío que sale en televisión ya sea cantante, presentador o futbolista. El que lo haga así luego que no se alarma cuando el niño haga cosas que no debe hacer", sentencia Balboa.