Aleksander Ceferin, máximo mandatario de la UEFA, ha vuelto a cargar contra el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus de Turín, los tres únicos clubes que se mantienen en la Superliga Europea.

"La justicia a veces es lenta, pero siempre llega". Esa ha sido su primera frase sobre la Superliga en una entrevista en el medio 'Rai Sport'.

"Por como yo lo veo, la suspensión no es definitiva, vamos a resolver el caso en los tribunales. Aclararemos los temas legales y luego seguiremos. Los tres clubes parecen niños que no van al colegio durante un rato, no los invitan a las fiestas y luego intentan entrar con la policía", ha indicado.

Ceferin también aprovechó para criticar directamente a Andrea Agnelli, presidente de la Juventus: "¿Un apretón de manos con el presidente de la Juve? Es una cuestión personal, él lo sabe".

La UEFA sigue empeñada en castigar a estos tres clubes, aunque no lo tendrá fácil. Lo que está claro es que Ceferin no va a cesar en sus continuas amenazas.