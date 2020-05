Los socios del Getafe están de enhorabuena. Su presidente, Ángel Torres, ha anunciado en 'Radio Marca' que los 13.500 socios con los que cuenta el club no pagarán el abono de la Liga la temporada que viene.

"No les vamos a cobrar. Que sepan que no van a pagar nada. Lo pago yo de mi bolsillo", ha afirmado el máximo mandatario del equipo azulón.

"No fui a concurso de acreedores, no he hecho ERTE y los jugadores y Hacienda están al día. No estamos sobrados, pero aun así me arriesgo y, si no hay, lo pongo de mi bolsillo", ha añadido.

Respecto al regreso del fútbol, Torres apuesto porque los jugadores se concentren "cinco o seis días. "Si el campeonato pudiese arrancar la primera semana de junio, mejor. Lo ideal sería concentrarse cinco o seis días. Javier Tebas me dijo que va a intentar encontrar una fecha en estos cinco días", ha explicado.

¿Y qué pasa con los fichajes? El presidente tiene claro que no sería justo que un equipo que se encuentre en ERTE pague varios millones de euros por un futbolista. "Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido", ha sentenciado.