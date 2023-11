El miércoles 29 de noviembre de 2023 se celebró la IV edición de los Premios Iberdrola Supera en la que se reconoció a seis proyectos de igualdad de género a través del deporte. Porque éste es precisamente uno de los objetivos de estos premios: lograr la igualdad de género en este país a través del deporte. También, son fundamentales otros como la inclusión, la innovación o la superación en el deporte.

Se han presentado hasta 900 proyectos de toda España que han dejado rendido al jurado: "Ha sido increíble, no solo por el número sino por la calidad de los trabajos que se han prestando este año". De todos ellos, 6 han sido los galardonados.

Premio Supera Base - Club C.D Guretxoko del País Vasco

Premio Supera Competición - Club Balonmán Cañiza de Galicia

Premio Supera Inclusión - Centro de buceo Marina Muñoz de Gran Canaria

Premio Supera Social - Fundación EMET de Andalucía

Premio Supera Difusión - Patronato deportivo municipal de Siero

Premio Supera Innovación - Club Patín Gijón Solimar (Asturias)

Emocionado fue el grito de alegría que pegó la campeona del Premio Supera Base, cuando la presentadora Susana Griso pronunció "Club C.D Guretxoko' del País Vasco". Con mucha emoción, hablaba la pequeña deportista, Alejandra Irigoras, alumna de este club, ante los micrófonos: "Me hace mucha ilusión por mi padre, porque se esfuerza mucho en todo", decía la pequeña entre lágrimas.

En total, se han repartido unos 300.000 euros de premios repartidos entre los premiados, en una gala cargada de emoción y que tuvo representación de grandes personalidades del deporte y los componentes Jurado de Honor: Eli Pinedo, Ona Carbonell, Carolina Marín, Jesús Carballo, Manu Carreño, Marta Arce, Paloma del Río, Sandra Sánchez, Teresa Perales, Alexia Putellas, Lydia Valentín, Susana Rodríguez y Vicente del Bosque. También estuvieron presentes las presentadoras y periodistas Susanna Griso y Sonsoles Ónega.

El broche final a la gala de la IV edición de los Premios Iberdrola Supera la puso la voz de la cantante Sole Giménez con la actuación de la bonita canción de su ex grupo, Presuntos Implicados, La mujer que mueve el mundo, canción dedicada a la fortaleza de la mujer, a aquella que "mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario. Y hace girar el día a su compás, y hace feliz de tanto como da".