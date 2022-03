Caster Semenya ha reaccionado a la normativa del hiperandrogenismo con una irónica crítica a World Athletics. Según esta norma, las atletas que tengan una cantidad de testosterona superior a 5 nanomoles no podrán competir en distancias de 400 a la milla si no se medican.

Así pues, la atleta sudafricana ha reaccionado de forma irónica ante esta medida de World Athletics.

"¡Soy un hombre en 400 metros, 800 metros, 1500 y la milla! Pero luego una mujer en 100, en 200 y en larga distancia", dice.

Y sentencia: "¡Qué investigación! ¿Qué clase de tonto haría eso?"

So according to World Athletics and it's members I'm a male when it comes to 400m,800m, 1500m and 1600m! Then a female in 100m,200m, and long distance events.😂🤣😂🤣 what a research. What kind of a fool would do that? Hai mathata man, bare sepela o di bone.👀