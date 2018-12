Cinco imágenes que no podremos olvidar que nos deja el deporte en 2018

- Rafa Nadal, uno más en la limpieza de Sant Llorenç tras las inundaciones: Rafa Nadal se puso el mono de trabajo y ayudó como un vecino más a las labores de limpieza en Sant Llorenç tras las devastadoras inundaciones.

- La bronca de Serena Williams al juez de silla en la final del US Open: Serena Williams perdió los papeles en la final del US Open, cargando duramente contra el juez de silla Carlos Ramos, al que acusó de "ladrón" y "mentiroso".

- El homenaje a Fernando Alonso de Hamilton y Vettel: Hamilton y Vettel acompañaron a Fernando Alonso en sus últimas vueltas a bordo de su McLaren. Los tres campeones hicieron 'donuts' en la recta de meta.

- El anuncio de Colin Kaepernick: El jugador de la NFL Colin Kaepernick, convertido en la imagen contra la brutalidad policial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos, fue también la imagen de su marca deportiva en un anuncio que dio la vuelta al mundo.

- La vuelta de Tiger Woods: 1.877 días después, Tiger Woods volvió a ganar un torneo de golf. La expectación del público era máxima ante la vuelta del 'tigre' del golf tras cinco años de auténtico infierno.

