Sky abandonará el pelotón a final de 2019

La compañía de televisión Sky, patrocinador principal del poderoso Team Sky durante la última década, ha anunciado que abandonará el ciclismo al final de la temporada 2019, poniendo en entredicho el futuro de uno de los equipos más exitosos en la historia de este deporte.

Este anuncio supone el fin de una época para un equipo que, a falta de disputar su último año en el ciclismo profesional, acumula un botín de 322 victorias, entre las que se incluyen ocho 'grandes', otras 52 carreras de etapas y 25 carreras de un día.

Sky has announced that 2019 will be the final year of its involvement in cycling, drawing to a close an association spanning more than a decade of unprecedented success.

Read more: https://t.co/iONsk8g8Lj pic.twitter.com/k5SXjrptjT