Lance Armstrong comunica que ha superado su adicción al alcohol: "Se convirtió en algo negativo"

"Eso fue entonces, esto es ahora": con este lema ha anunciado Lance Armstrong a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que ha dejado atrás los problemas que ha tenido durante varios años con el alcohol.

"Hoy, hace un año, me di cuenta de que mi relación con el alcohol ya no me beneficiaba. Y tampoco en el mejor interés de mi familia, mis amigos, mi equipo y mi comunidad. Creo que todo en la vida debe ser visto como una bomba o un desagüe", arranca el texto del exciclista de 53 años.

Para Armstrong, dejar de beber ha sido su "mejor decisión": "Un beneficio o una carga. Un positivo o un negativo. El alcohol fue una carga, se convirtió en algo negativo. Esa fue mi decisión y hoy siento que es la mejor que he tomado en mi vida".

"Hace seis meses mencioné que había escuchado una "voz interior". Un año después de este viaje, todavía escucho esa voz, solo que ahora me dice: "Hola Lance, estoy muy orgullosa de ti", y me alegra el día cada vez que la escucho", añade el americano, que perdió sus siete Tours de Francia después de que se confirmase que se había dopado.

