¿Quién lleva razón en esta historia? Un hombre se encontraba de camino al trabajo en bicicleta cuando la Ertzaintza le paró para preguntar a dónde se dirigía y por qué iba en bicicleta.

El ciclista le replicó preguntándole por qué no podía ir al trabajo en bicicleta, a lo que el policía vasco le dijo: "No me discuta que si no le saco el boletín y la vamos a tener".

Cabe reseñar que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que "se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", explica que se puede ir al trabajo "de manera individual", pero no incide en el medio de transporte.