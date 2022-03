Joel Parkinson, campeón del mundo de surf de 2012, ha sido protagonista de una pelea en Australia, al encararse con dos youtubers que se hallaban grabando en una zona que sufrió inundaciones hace no mucho.

Fue en una ladera próxima a la playa de Duranbah donde se hallaban grabando Paton y Steeze, dos influencers que decidieron que era buena idea mancharse de barro mientras subían y bajaban de la colina.

En ese momento, apareció Parkinson para pedir respeto a los youtubers por las personas que, debido a las inundaciones, lo perdieron todo.

"Deberíais ser más responsables, cabrones. ¿No sabéis que hay gente que lo ha perdido todo?", les espetó el campeón del mundo de surf.

