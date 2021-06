Stephen Curry podría abandonar los Golden State Warriors la próxima temporada. La gran estrella del equipo de San Francisco será agente libre en verano de 2022, momento en el que termina contrato con los Warriors y está disponible para negociar con otro equipo.

El propietario de la franquicia californiana, Joe Lacob, ha confirmado que están abiertos a dejar marchar a su gran estrella el próximo curso. "Mira, si Stephen Curry quiere salir cuando termine su contrato (expira en junio de 2022) puede hacerlo. Es agente libre y se ha ganado el derecho a hacerlo. Ya dije lo mismo con Kevin Durant y sigo siendo amigo suyo y le estoy agradecido por lo que hizo por la franquicia", comenta Lacob en 'The Athletic' sobre una salida que, de producirse, pondría patas arriba la NBA.

Si Stephen Curry se acaba marchando de los Warriors, su destino podría ser nada menos que Los Angeles Lakers de LeBron James. En el mes de marzo la 'ESPN' desveló que el '23' estaba tratando de convencer a Curry de que se uniera a los Lakers en el partido del All-Star. Una idea que el máximo accionista de los Warriors no parece que le quite el sueño.

"No me preocupa el jugador que dicen que quiere reclutarle. No creo que eso vaya a suceder. Mi esperanza es que Steph se quede con nosotros por el resto de su carrera. Creo que él quiere y nosotros queremos", afirma el propietario de los Warriors.