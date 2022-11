San Antonio Spurs ha sido la primera franquicia de la NBA en suprimir su grupo de animadoras. Los texanos publicaron una nota informativa en la que anunciaron "emocionados" la creación de un "nuevo equipo de animación".

The #Spurs Silver Dancers are no more. I am told the @SilverDancers were told tonight that the program was ending due to lack of fan interest & would be replaced with a larger co-ed team. The news does further explain the press release SS&E sent out today. #GoSpursGo pic.twitter.com/8dNeAwSMBl