El jugador español fue el encargado de dar el discurso inaugural del All Star Weekend, que arrancó con la disputa del Rising Stars Challenge entre los combinados norteamericano e intencional de la NBA.

Tras el acto, Gasol subió una fotografía a su perfil de Instagram junto a Sue Bird, con quien compartió escenario en el discurso de apertura. En la fotografía se puede apreciar como Pau, a diferencia de lo que se vio en el discurso, portaba unas muletas.

En una entrevista en 'ESPN Radio', Pau fue preguntado por la posibilidad de una cercana retirada de las canchas. "Es una posibilidad, no la puedes ignorar por cómo es la lesión y porque ya no soy un chaval joven. Me estoy centrando sólo en mi salud, luego ya veremos", reconoció el jugador.

"Me estoy recuperando. Esa es mi situación ahora mismo. Estoy enfocándome en la rehabilitación, solamente en que se me cure bien el pie y pueda volver a las canchas", afirmó Gasol, cuya meta está en reaparecer en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.