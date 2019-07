El ala-pívot Nikola Mirotic ha explicado su renuncia al Mundial de China argumentando que quiere "trabajar todo el verano" para poder ofrecer su "mejor versión en la vuelta a Europa", una decisión que ha tomado "convencido" pese a la "insistencia" de Sergio Scariolo y Jorge Garbajosa

"Hoy la FEB ha comunicado la lista para el próximo Mundial y, pese a la insistencia tanto del seleccionador Sergio Scariolo como del presidente Jorge Garbajosa, he tenido que tomar la dura decisión de no estar presente en este próximo torneo. Han sido unas semanas importantes, de grandes cambios en mi vida y la de mi familia. La intensidad de estas decisiones unida al exigente final de la temporada NBA me han conducido a esta situación", explicó Mirotic en un comunicado.

El hispano-montenegrino, flamante fichaje del Barça, recordó que durante la pasada temporada sufrió "dos lesiones", una en un tobillo y otra en una mano, "justo en el final de la temporada regular" que disputó con Milwaukee Bucks.

"Ambas han supuesto un freno en mi progresión y pese a ello he rendido al máximo nivel. Ahora he tomado la decisión de trabajar todo el verano para poder ofrecer mi mejor versión en la vuelta a Europa. Lo necesito y estoy convencido de que es lo que debo hacer", subrayó.

Además, Mirotic, campeón del Eurobasket 2015 y plata olímpica en Río 2016, quiso lanzar un mensaje de ánimo a la selección. "Mi compromiso con la FEB siempre estará vigente y apoyaré a mis compañeros como uno más para que obtengan el mejor resultado posible. Gracias por vuestra comprensión", concluyó.

