Jrue Holiday estaba a tan solo un encuentro de ser titular con su equipo para llevarse al bolsillo un suculento bonus. El jugador de los Milwaukee Bucks aprovechó el partido de este fin de semana frente a los Cleveland Cavaliers para llevar a cabo su estrategia y ganar 306.000 dólares, una cifra cercana a los 274.000 euros.

Holiday tuvo a su entrenador, el estadounidense Mike Budenholzer, como aliado. El escolta fue titular y a los ocho segundos hizo una falta personal rápida que permitió a su técnico cambiarle para colocar el quinteto de salida que tenía previsto y llevar a cabo el planteamiento estipulado.

Esta forma tan 'curiosa' de ganar una prima extra ha llamado mucho la atención de todos los seguidores de la NBA, ya que el jugador estadounidense cuenta con un contrato fijo de casi 30 millones de euros al año por temporada. El dinero es el dinero y Holiday no estaba dispuesto a perdonar nada.

Jrue Holiday started for the Bucks today so he could reach 67 games played and secure a $306,000 bonus 💰

Holiday played eight seconds before committing a foul and heading to the bench pic.twitter.com/131ivz1q6l