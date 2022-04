Emotivo y sentimental momento el que se vivió en un partido de la liga femenina de baloncesto de Montenegro. En pleno encuentro, un árbitro pidió matrimonio a una de las jugadoras de uno de los dos equipos participantes en el envite.

Los protagonistas, Stegan Vukovic y Violeta Lazarevic. Esta última se disponía a tirar un tiro libre. En ese instante, el trencilla se arrodilló y sacó el anillo.

La jugadora dijo 'sí', y tanto el colectivo arbitral como las jugadoras de ambas plantillas se abrazaron tras un insólito momento en un partido de baloncesto.

"Ni siquiera puedo describir cómo me siento. Fue todo repentino e inesperado", afirmó la jugadora.

Y afirma que no se esperaba absolutamente nada de lo que pasó: "No tenía ni idea. Incluso me ocultó que iba a arbitrar el partido. Hasta me enfadé con él por eso..."