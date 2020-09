Una eliminación en playoffs en manos de Los Angeles Lakers, los grandes favoritos al anillo, ha provocado un auténtico tsunami en los Houston Rockets. La franquicia no descarta tomar medidas drásticas.

El medio estadouindense 'Bleacher Report' ha desvelado las palabras de un importante ejecutivo de la franquicia. Unas palabras relacionadas con los planes del equipo... que podría incluir incluso el traspaso de su gran estrella, James Harden.

"Todo debería estar sobre la mesa, incluido el traspaso de Harden", habría afirmado este ejecutivo. Unas declaraciones sorprendentes ya que 'La Barba' es uno de los jugadores más decisivos de toda la NBA.

Sorprendería, y mucho, el traspaso de Harden. No así el de Russell Westbrook, la otra estrella del equipo. El ex de Oklahoma City Thunder no ha dado, ni de lejos, el rendimiento esperado. De hecho, en muchos tramos de los playoffs, ha sido un lastre para el equipo.

La lista de los jugadores transferibles es amplia: Robert Covington y Eric Gordon, otros dos jugadores esenciales en la rotación, están en el mercado.

Los Rockets podrían dar un vuelco de 180 grados a una plantilla que no ha logrado estar en la verdadera pelea por el anillo. El técnico Mike D'Antoni tampoco seguirá al frente del equipo.