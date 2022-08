Michael Jordan es la gran figura del baloncesto. Su leyenda en la NBA, Estados Unidos y el mundo entero es enorme. Y para los más jóvenes, el documental de Netflix 'The last dance' (El último baile), que narra la última temporada del legendario número 23 con los Bulls y que acabó en anillo, acercó su fama a los que no le vieron jugar.

Esta fama se ha demostrado con la expectación que ha creado en el mundo la publicación de una subasta. La casa de subastas Sotheby's ha anunciado que en la semana que transcurre entre el 6 y 14 de septiembre, se podrá pujar por la camiseta que llevó Jordan durante el primer partido de las Finales de 1998 ante los Utah Jazz.

Una subasta cuyo precio de salida serán tres millones de euros, aunque la empresa de subastas no espera quedarse ahí. Pronostican que la puja final llegue a duplicar el precio de salida, aunque una posibilidad más real es que la camiseta de 'The last dance' acabe entre los 4 y 5 millones de euros.

Una puja que, dependiendo del precio final, podría convertirse en la subasta más cara de la historia, con la vista puesta en la camiseta de Maradona del partido de 'la mano de Dios' que se vendió por 7,2 millones de euros.