El árbitro que fue amenazado por la mujer de un entrenador durante un partido de cadetes de baloncesto ha roto su silencio. Asegura que le empujó hacia la mesa con la rodilla, revelando la amenaza que le hizo.

"Me dijo que me iba a hacer una pegatina", afirma el árbitro. La mujer se abalanzó sobre él despues de que expulsase a su marido, entrenador del Mazarrón.

"Puse los brazos en alto y extendidos, no me iba a defender de la señora. Me suelta y de camino a la grada me hace el gesto de querer cortarme el cuello", cuenta.

Un gesto que califica como "muy triste" y que espera que no se vuelva a repetir en ninguna pista de baloncesto.

