Jeremy Lin, campeón de la NBA en 2019 con Toronto Raptors y actual jugador en los Santa Cruz Warriors de la NBA, la llamada G-League, ha explotado a través de sus redes sociales. En Facebook, el jugador ha denunciado el racismo que sufre en la cancha y el que existe contra la población asiática y asiático-estadounidense.

"Estamos cansados de que nos digan que no sabemos lo que es el racismo. Cansados de agachar la cabeza y no decir nada. Cansados de que los niños asiáticos crezcan y se les pregunte de dónde son realmente o de que se burlen de nuestros ojos", relata.

Lin, nacido en California, afirma haber recibido un insulto racista extremadamente grave: "Me llaman coronavirus en la cancha. Ser veterano en la NBA no me protege de eso".

"Quiero algo mejor para mis mayores que trabajaron duro y se sacrificaron tanto. Quiero algo mejor para mi sobrina y mi sobrino, y para sus futuros hijos. Quiero algo mejor para la próxima generación de atletas", relata.

Y es que Lin ha alzado la voz: "Nos cansan esos estereotipos de Hollywood. Estamos cansados de ser invisibles. De equivocarnos o decir que nuestras luchas no son tan reales".

Jeremy Lin nación en California en 1988, hijo de inmigrantes de Taiwán. En su carrera, ostenta una media de 11,6 puntos, 4,3 asistencias y 2,8 rebotes, y jugó en franquicias como los Warriors y, sobre todo, en los Knicks, donde anotó 38 puntos ante los Lakers de Gasol y Kobe Bryant.