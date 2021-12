Una batalla campal en pleno partido de baloncesto que terminó con un sheriff detenido. El agente, que era el entrenador de uno de los dos equipos, agredió a una de las jugadoras que se encontraba en la pista.

Todo ocurrió en un partido de baloncesto juvenil en Kentucky. Brent Lynch saltó a la pista y dio un puñetazo a una jugadora. Tras ello fue reducido y expulsado de manera inmediata del recinto.

Ahora se enfrenta a una posible pena de prisión en caso de ser declarado culpable por el tribunal que juzgará lo ocurrido. Brent Lynch ya ha sido suspendido como entrenador del equipo Owsley County. Ha pasado las últimas 48 horas en prisión a la espera del juicio por golpear a esta jugadora.

Kentucky sheriff Brent Lynch assaulted a teenage girl while breaking up an altercation between two basketball players. Even worse, Lynch has a HISTORY of acting aggressively with fans from a 2019 incident. Thankfully, he's been charged with 4th-degree assault. pic.twitter.com/LKF4eSgfrN