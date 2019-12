Es un rookie, pero no le importa en absoluto. Ja Morant, de los Memphis Grizzlies, dejó con la boca abierta a toda la NBA con un intento de mate extraordionario al que tan solo le faltó la canasta. Y es que el jugador saltó por encima de los 2,08 de Kevin Love y cerca estuvo de lograr el mate de la muerte de Vince Carter.

Ni corto ni perezoso, Morant se elevó por los cielos del pabellón ante los Cavaliers para directamente saltar por encima de Kevin Love, que pequeño precisamente no es.

JA MORANT ALMOST SUBMITTED A LATE ENTRY FOR DUNK OF THE DECADE 😳 pic.twitter.com/rtTw6kt0Rp