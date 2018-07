Alex Txikon, tras verse obligado a volver al Campo 3: "Por nada del mundo hemos tirado la toalla"

Alex Txikon no se rinde. El alpinista español no pudo alcanzar el Campo 4 del Everest y tuvo que volver al C3 después de una jornada con fuertes vientos de casi 70 km/h, lo que le obligó a retroceder. Txikon lo explicó así en redes sociales:

"Ahora con más tranquilidad dentro del saco del C3, a unos 7050 metros y con un frío que se hielan los pensamientos

Ha sido una jornada durísima luchando contra el viento a más no poder. En momentos, se ha convertido en una batalla más dura que el ataque a cumbre del invierno pasado en el Nanga Parbat. Increíble. Todavía no me lo creo.

Hemos puesto todas nuestras fuerzas y ganas, y a pesar de la intensidad del viento superior a la esperada y las bajísimas temperaturas en torno a los -40º, hemos tirado para adelante como unos jabatos por la subida hasta el Collado Sur".

"Ante la naturaleza no somos nada"

"Al llegar al C4 (7950m) hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para montar la tienda, pero el viento no nos ha respetado y nos ha sido imposible. Por lo tanto, hemos decidido que no era el momento de retar a la naturaleza a esas alturas y a esas condiciones, puesto que ante ella no somos nada, y podríamos haber sufrido congelaciones o incluso algo peor.

Por el momento, cómo os he comentado, hemos bajado al C3 (bajo) y por nada del mundo hemos tirado la toalla, sólo que hemos respetado a la naturaleza que hoy no nos esperaba allí arriba. a esta hora no sé lo que vamos a hacer mañana porque la verdad no sé ni si vamos a poder dormir ahora… pero, como siempre, os mantendré informados de todo. Muchas gracias por estar al píe del cañón".