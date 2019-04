OK Go vuelve a asombrar con un vídeo que te dejará boquiabierto

La banda indie estadounidense OK GO ha alcanzado la fama no solo por sus pegadizas canciones, sino que también son reconocidos por sus sorprendentes vídeos. El último videoclip que han presentado es el de la canción 'The one moment', de su último disco, 'Hungry Ghosts'.

El vídeo ha conseguido más de dos millones de reproducciones en tan solo dos días y se ha convertido en uno de los más vistos del momento.

Comienza con una secuencia íntegra que dura 4,2 segundos, según cuentan al principio del vídeo, que está formada por "6.000 fotogramas por segundo". Esta secuencia ha sido grabada cuatro veces más rápida de lo normal y más tarde se ha rebobinado a 24 frames por segundo.