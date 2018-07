The Rolling Stones, Bob Dylan, The Who y Neil Young, juntos en un festival en EEUU

The Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan, Neil Young, The Who y Roger Waters han confirmado su presencia para un "megafestival" que tendrá lugar en octubre en el valle californiano de Coachella (EEUU).

El evento, descrito como "una ocasión única en la vida" de ver a "seis de los artistas más icónicos e influyentes del rock", tendrá lugar entre el 7 y el 9 de octubre en el mismo lugar donde cada año se celebra el Festival de Coachella.

Bob Dylan y The Rolling Stones tocarán el viernes por la noche; un día después será el turno de Paul McCartney y Neil Young, y finalmente el domingo aparecerán Roger Waters y The Who.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 9 de mayo a través de la web DesertTrip.com. Los pases para acceder al recinto durante los tres días oscilan entre los 399 y los 1.599 dólares.