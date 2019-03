The Rolling Stones prohíben a Donald Trump utilizar su música en los mítines

SE SUMAN A MÚSICOS COMO ADELE, NEIL YOUNG O REM

Donald Trump se puede ir olvidando de usar cualquier canción de The Rolling Stones en sus mítines, porque el grupo británico ha difundido un comunicado en el que afirma no haber dado permiso al magnate para usar su música. No son los primeros que lo hacen, ya que Adele, Neil Young o REM también se lo prohibieron al candidato republicano.