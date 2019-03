Se cumplen 50 años de la muerte del maestro del soul Otis Redding

MURIÓ UN MES ANTES DE PUBLICARSE SU MAYOR ÉXITO

El 10 de diciembre de 1967 el maestro del soul se estrelló con una avioneta en las afueras de Wisconsin, Estados Unidos. '(Sittin' On) The Dock of the Bay' fue su mayor éxito, pero nunca pudo disfrutarlo. El tema se publicó un mes después de su muerte y se convirtió en el primer 'número uno' póstumo de la historia.