"¿No sacaríais conclusiones precipitadas sin hechos, no?": Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood para defenderse de las acusaciones por abuso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido acusado por la Fiscalía estadounidense de abusar sexualmente de un joven de 18 años de edad en un bar de Nantucket, en Massachusetts, hace dos años. De acuerdo con el escrito del fiscal de distrito Michael O'Keefe, Spacey deberá comparecer el próximo 7 de enero por cargos de asalto indecente y agresión contra una persona de al menos 14 años de edad.

La periodista de la televisión de Boston Heather Unruh acusó a Spacey en noviembre de 2017 de abusar de su hijo de 18 años en un bar de Nantucket en julio de 2016. "Le compró una bebida tras otra y, cuando estuvo borracho, le agredió sexualmente", denunció en una rueda de prensa.

La defensa de Spacey no se ha pronunciado, sin embargo, el intérprete norteamericano ha publicado un vídeo en YouTube en el que, simulando ser Frank Underwood, el personaje protagonista de la serie de Netflix 'House of Cards', dice: "Ya sé lo que queréis, queréis que vuelva. ¿No sacaríais conclusiones precipitadas sin hechos, no?".

El año pasado, el también actor Anthony Rapp reveló que fue víctima de abusos sexuales por parte de Spacey en una fiesta celebrada en 1986. Spacey reconoció que tuvo una conducta inapropiada y pidió perdón. Desde entonces, más de 30 hombres han asegurado haber sido víctimas de Spacey.

Estas denuncias han frenado la carrera de Spacey, galardonado con el Oscar a mejor actor en el año 2000 por 'American Beauty'. Así, sus escenas fueron eliminadas de la película 'Todo el dinero del mundo' y Netflix prescindió de él para la nueva temporada de 'House of Cards'.