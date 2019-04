Puentes romanos deteriorados y un arco del siglo XII con grietas: el pueblo burgalés de Sasamón, preocupado por su patrimonio maltratado

Todo en Sasamón recuerda a otra época. Este pueblo de Burgos se fundó en el siglo I antes de Cristo y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982, pero varios de sus monumentos se han ido deteriorando con el paso del tiempo y nadie parece querer hacerse responsable.

"El Patrimonio se cae, tienen que actuar y ninguna administración tiene la responsabilidad. No se quiere hacer cargo de ello", ha asegurado Álvaro Gutiérrez Andrés, presidente de la Asociación Cultural 'Segisama'.

Un abogado que veranea en Sasamón ha denunciado a la Junta de Castilla y León por no hacerse cargo. "No es lo que pedimos. Es lo que marca la Ley. Es decir, hay un Patrimonio Histórico en mal estado, y se exige el cumplimiento de la ley, meramente. No es más que eso", ha explicado el abogado Daniel Peña.

Incluso una eurodiputada ha querido llevar el caso ante la Unión Europea. "Lo que me contestaron en dos ocasiones es que esto estaba en manos de la Junta de Castilla y León", ha contado Beatriz Becerra, eurodiputada de ALDE.

La propia Junta afirma haber actuado en la colegiata de Sasamón. Se gastó casi dos millones de euros en ella hace 20 años, pero además de la Colegiata, los dos puentes, la calzada Romana y el Arco de San Miguel necesitan una ayuda que para algunos, no parece tan necesaria.

"Hay otras prioridades en el pueblo. No está tan mal el Patrimonio como la gente dice. Llevamos toda la vida con los puentes así", ha explicado el alcalde, José Ortega Rodríguez.

Si no se actúa, Sasamón no tendrá patrimonio que salvar. El paso del tiempo, no perdona.