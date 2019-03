El Primavera Sound cumple 15 años en buena forma

ES UNO DE LOS FESTIVALES CON MAYOR DEMANDA INTERNACIONAL

Arranca el que es, según la revista especializada 'Time Out', el mejor festival del mundo. Barcelona acoge una nueva edición del 'Primavera Sound' que este año será el escenario de grupos como The Black Keys, Belle & Sebastian o The Strokes, entre otros. Según su director, Alberto Guijarro, es un festival hecho "por y para melómanos", y destaca "la amabilidad y el buen rollo de los asistentes".