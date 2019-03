Polémica en Navarra por una exposición con hostias consagradas que escriben la palabra pederastia

Una a una, hostia tras hostia consagrada el artista Abel Azcona robó 242 porciones del cuerpo de cristo, simulando comulgar 242 veces. "Decidí metérmela en un bolsillo y salir de la sala, hice algo legal, me la dieron en la mano", ha explicado a laSexta.

Una a una, hostia tras hostia, las colocó en el suelo formando la palabra pederastia. El resultado es la pieza Amén, un puñado de fotos expuestas en una sala perteneciente al Ayuntamiento de Pamplona. Abez Azcona destaca que su trabajo está marcado por su propio yo, la prostitución de su madre, el abandono...



La Asociación Española de Abogados Cristianos no ve ni el arte ni la libertad por ninguna parte. Le ha puesto una querella criminal por delito de profanación y contra los sentimientos religiosos. Polonia Castellanos, miembro de esta asociación, declara que "este señor no ha podido hacerse famoso e intenta hacerse famoso de esta manera, muy triste". Ampliarán la querella a EH Bildu si no retira las fotos de la casa consistorial.



El alcalde, Joseba Asirón, ha reaccionado, están a favor de la libertad de expresión pero destaca que "hay un margen para la crítica sin llegar a la ofensa". Van a pedir a Abel que retire las fotos. El artista subraya que si las retiran, serán ellos quienes lo hagan, porque no es un decisión suya.