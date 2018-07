Paul McCartney vuelve a Madrid 12 años después

Pocas veces se ha podido disfrutar de la música de Paul McCartney en España, la última hace 12 años en Madrid, ciudad que vuelve a recibirle con un repertorio igualmente poco transitado por el británico, que regresa reconciliado con su pasado, incluida su etapa con The Beatles.

El estadio Vicente Calderón se prepara para recibir su nueva gira, 'One on one', en la que predominan el buen karma y los temas de los 'Fab Four': no menos de dos docenas de canciones en tres horas de rock and roll en las que llega a tocar cerca de 40 temas.

"Está totalmente reconciliado con su pasado, consigo mismo y con su repertorio, nunca he visto un Paul tan en forma y emotivo", comentaba hace unos días a Efe su promotor en España, Pino Sagliocco, de Live Nation, para quien este es "el mejor momento" para disfrutar de McCartney.

En la velada, que se abrirá a partir de las 21,30 horas con 'A hard day's night', según se ha visto en los conciertos previos, permitirá disfrutar de otros éxitos de The Beatles como 'Can't buy me love' o 'Hey Jude'.

Habrá oportunidad para rendirle sentidos recuerdos a George Martin, emblemático productor de los discos del cuarteto, así como a su excompañeros John Lennon y George Harrison y a su exmujer Linda.

No se olvidará tampoco de su etapa con Wings (se espera que suenen 'Band on the run' y 'Live and let die'), ni de sus años en solitario, ni siquiera de sus últimas producciones, como 'FourFiveSeconds', que grabó junto a Rihanna y Kanye West.

"Esta será la vez que haga historia, de la que se hablará en España en los años venideros", advierte su promotor ante un concierto para el que aún quedan entradas, tanto de pista como de grada.