El escritor estadounidense y ganador de un premio Pulitzer Cormac McCarthy ha muerto este martes a los 89 años en su casa de Santa Fe (Nuevo México), según ha lamentado en redes sociales su compañero de profesión Stephen King. También ha confirmado la noticia su hijo John y la editorial Penguin Random House, que ha publicado sus novelas en los últimos años.

John McCarthy ha que su padre murió por causas naturales en su domicilio de Santa Fe, en unas declaraciones publicadas por la periodista Alexandra Alter del The New York Times. McCarthy había publicado hace poco más de seis meses dos novelas, 'Stella Maris' y 'El Pasajero', que se vendían juntas, lo que demuestra que ha estado en activo casi hasta el final de sus días, aunque la editorial ya hizo saber entonces que no iba a conceder ninguna entrevista ni a participar en labores de promoción.

"Cormac McCarthy, quizás el mejor novelista estadounidense de mi tiempo, ha fallecido a los 89 años. Estaba lleno de experiencia y creó un excelente obra. Lamento su fallecimiento", ha escrito King en redes sociales.

Las novelas del escritor estadounidense, que exploran un mundo sombrío de violencia y marginados, han recibido varios premios literarios, incluido el Premio Pulitzer, el Premio Nacional del Libro y el Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro.

Sus obras adaptadas al cine incluyen 'Todos los hermosos caballos', 'La carretera' y 'No es país para viejos', esta última película recibió cuatro premios de la Academia, incluido el premio a la Mejor Película, que fue llevada a la pantalla por los hermanos Coen con la que Javier Bardem ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Con 'La Carretera' (2006) fue galardonado con el premio Pulitzer de ficción y con 'Todos los hermosos caballos' (1992), un western reflexivo, se llevó el Premio Nacional del Libro.

McCarthy, que vivió en Ibiza (España) y en El Paso, hablaba español y no era raro que insertase diálogos en español sin traducción en algunas de sus novelas; algunos críticos han señalado que en la prosa de McCarthy el español y el inglés se modulaban mutuamente y eso constituía un hecho diferencial de su estilo.