Muere a los 89 años B.B. King, el rey del blues

El músico, que ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, comenzó su carrera musical en la década de 1940 y publicó desde entonces más de 50 discos. Entre sus temas más conocidos figuran "Three O'Clock Blues", "The Thrill Is Gone" y "When Love Comes to Town", una colaboración con los irlandeses U2.

En octubre del año pasado, King cayó enfermo durante uno de sus conciertos en Chicago debido también a una deshidratación y síntomas de agotamiento, por lo que se vio obligado a cancelar el resto de la gira.

Riley B. King (su verdadero nombre) nació en 1925 en una plantación de algodón cercana a Itta Benna (Misisipi), donde trabajó en una granja durante los primeros años de su vida al tiempo que acudía algunas horas a tomar clases en una pequeña escuela local. Siempre junto a su inseparable guitarra Gibson apodada "Lucille", King ganó a lo largo de su carrera, quince premios Grammy, más que ningún otro músico de blues.