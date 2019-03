Miguel Ríos: "Hay políticos que creen que somos sus vasallos"

Lejos de arrepentirse, vuelve a repetirlo más de 40 años después. Miguel Ríos dio voz musical al lobo feroz, pero no es lo único que ahora conocemos de sus comienzos. Su mentor le bautizó como Mike Ríos, aunque no le quedó más remedio que cambiárselo. Miguel Ríos presenta su autobiografía, desde que era un niño a su afición por el fútbol.

Ahora vive alejado de los escenarios; pero no de la actualidad, dice que esto es lo que le transmite: "una especie de repugnancia sin paliativos". Ríos no está dispuesto a callarse. "Hay políticos que creen que somos sus vasallos y no. Nosotros somos sus dueños y tienen que tenerlo en cuenta. Tenemos que reaccionar y pelear más". A sus 69 años, le sobran las ganas.