Los actores Pedro Casablanc, Elvira Mínguez y Manolo Solo tras ver 'El Guardián Invisible': "Te engancha desde el principio y no te suelta"

Aparece el cuerpo sin vida de una joven cerca del río Baztán. En Elizondo, Navarra, hay un crimen por resolver. Y con él, la Inspectora Amaia Salazar está de vuelta. Pero esta vez, en la gran pantalla. 'El Guardián Invisible' da el salto del libro a las salas de la mano de Atresmedia Cine.

Los protagonistas ya han podido ver el resultado final, y más de uno no ha podido despegarse de la butaca. "Es una película que te engancha desde el principio y no te suelta", afirma Pedro Casablanc. Elvira Mínguez afirma incluso que ha pasado "miedo": "He estado inquieta, como los niños pequeños".

Manolo Solo también se deshace en halagos con el largometraje: "Aun sabiendo lo que iba a pasar, me ha mantenido pegado al asiento. No me había dado cuenta de que habían pasado dos horas". La película está basada en la novela de Dolores Redondo, última ganadora del 'Premio Planeta'.

"La película no deja de ser el reflejo de las páginas de Dolores", resalta Fernando González Molina, director del film. El 3 de marzo se estrena 'El Guardían Invisible' y podremos disfrutar, por fin, de uno de los 'thrillers' del año.