Las corridas de toros serán declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial

LAS CC.AA. DECIDIRÁN SI PERMITEN LAS CORRIDAS O NO

El Congreso ha aprobado el texto que pasará al Senado, con los votos a favor del Partido Popular. Esta protección, distinta a la de Bien de Interés Cultural, no ofrece subvenciones y de momento no cambia la situación actual. Seguirán siendo las Comunidades Autónomas las que decidan si permiten las corridas o no. La oposición considera la ley un mero "brindis al sol" de los populares a los taurinos.